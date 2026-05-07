УЕФА включил сейв Сафонова в число лучших в Лиге чемпионов

УЕФА включил сейв вратаря ПСЖ Сафонова в топ лучших в полуфиналах Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил сейв российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в топ лучших по итогам полуфиналов Лиги чемпионов. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети X.

Спасение произошло в ответном матче ПСЖ против мюнхенской «Баварии». В концовке первого тайма полузащитник немецкой команды Джамал Мусиала пробил низом после прорыва по центру, но российский вратарь среагировал и отразил мяч. Всего Сафонов совершил пять сейвов в матче.

В подборку также вошли три сейва Мануэля Нойера («Бавария») и Давида Райя (лондонский «Арсенал») в матче с испанским «Атлетико».

Ранее 7 мая ПСЖ в составе с Сафоновым сыграл вничью с «Баварией» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в решающую стадию турнира. В финале Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая в Будапеште, французы встретятся с «Арсеналом».