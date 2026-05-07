Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
14:41, 7 мая 2026Спорт

УЕФА включил сейв Сафонова в число лучших в Лиге чемпионов

УЕФА включил сейв вратаря ПСЖ Сафонова в топ лучших в полуфиналах Лиги чемпионов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил сейв российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в топ лучших по итогам полуфиналов Лиги чемпионов. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети X.

Спасение произошло в ответном матче ПСЖ против мюнхенской «Баварии». В концовке первого тайма полузащитник немецкой команды Джамал Мусиала пробил низом после прорыва по центру, но российский вратарь среагировал и отразил мяч. Всего Сафонов совершил пять сейвов в матче.

В подборку также вошли три сейва Мануэля Нойера («Бавария») и Давида Райя (лондонский «Арсенал») в матче с испанским «Атлетико».

Ранее 7 мая ПСЖ в составе с Сафоновым сыграл вничью с «Баварией» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в решающую стадию турнира. В финале Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая в Будапеште, французы встретятся с «Арсеналом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем применять наши дальнобойные возможности». Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Глава МИД Германии высказался о звонке Мерца Путину

    Народный банк Китая взвинтил курс юаня до трехлетнего максимума

    Врач предупредил о проблемах со слухом из-за одной распространенной привычки

    В Москве потеплело до плюс 30 градусов

    Российский исследователь репрессий попал за решетку из-за обращения в архив

    Россиян предупредили о вреде отопления

    Geely представил новый мощный двигатель Horse W30

    «Ростех» создал высокоточный «Скальпель»

    Генерал со словами «Киев будет гореть сутки» назвал приоритетные цели для удара по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok