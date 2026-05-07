Застреливший милиционеров из ружья россиянин попросил о смягчении

Осужденный за расправу над милиционерами в 2006 году захотел в колонию-поселение

В Самарской области осужденный в 2006 году за расправу над милиционерами уголовник попросил о смягчении. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, отбывающий срок в колонии строгого режима заключенный попросил отправить его отбывать остаток срока в колонию-поселение, но получил отказ. В 2005 году будучи в состоянии алкогольного опьянения в одном из сел региона, он оказал вооруженное сопротивление при задержании и застрелил двух оперативников из охотничьего ружья. За это он был приговорен к 24 годам лишения свободы.

