14:40, 7 мая 2026

Застреливший милиционеров из ружья россиянин попросил о смягчении

Осужденный за расправу над милиционерами в 2006 году захотел в колонию-поселение
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Самарской области осужденный в 2006 году за расправу над милиционерами уголовник попросил о смягчении. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, отбывающий срок в колонии строгого режима заключенный попросил отправить его отбывать остаток срока в колонию-поселение, но получил отказ. В 2005 году будучи в состоянии алкогольного опьянения в одном из сел региона, он оказал вооруженное сопротивление при задержании и застрелил двух оперативников из охотничьего ружья. За это он был приговорен к 24 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что правозащитник оценил шансы историка Олега Соколова, расчленившего 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко в ноябре 2019 года, на условно-досрочное освобождение.

