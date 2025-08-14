Россия
11:47, 14 августа 2025Россия

Стало известно о попытке ВСУ ударить по штабу Южного военного округа России

Mash: Целью атаки ВСУ на Ростов-на-Дону был штаб Южного военного округа
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В ходе атаки на Ростов-на-Дону Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по штабу Южного военного округа. О возможной цели беспилотника сообщил Mash в Telegram.

Как пишет автор поста, над центром города беспилотник резко сменил траекторию и целенаправленно спикировал на шестиэтажный многоквартирный дом. Удар пришелся в район четвертого и пятого этажей.

Изданию стало известно, что для атаки применялся украинский беспилотник «Летучая лисица». Вес дрона без взрывчатки превышает 300 килограммов. Летательный аппарат способен преодолеть 1700 километров с максимальной скоростью до 220 километров в час.

Ранее число пострадавших в результате атаки ВСУ на Ростов-на-Дону выросло до 13. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, двоих человек доставили в медучреждения города в тяжелом состоянии.

Об атаке ВСУ на Ростов-на-Дону стало известно утром 14 августа. По данным властей, повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. В сети также появилось видео с огромным беспилотником самолетного типа, ударившим по многоквартирному дому.

    Все новости