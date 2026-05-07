Пашинян захотел накормить галлюциногенными грибами российского миллиардера

Пашинян пообещал накормить галлюциногенными грибами миллиардера Карапетяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал накормить галллюциногенными грибами находящегося под домашним арестом российско-армянского миллиардера, лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Его слова в своем Telegram-канале приводит Minval.

Перед этим миллиардер заявил, что, по его информации, армянский лидер купил и завез в Армению около тонны галлюциногенных грибов, которые понравились ему во время визита в Китай.

«Я сам накормлю калужского олигарха этой тонной галлюциногенных грибов», — сказал политик, имея в виду Карапетяна. Он также заявил о намерении подать на оппозиционера в суд.

Ранее Самвел Карапетян выплатил залог в размере более 10 миллионов долларов, чтобы выйти из-под ареста. Партия «Сильная Армения» выдвинула его в качестве кандидата на пост главы правительства на парламентских выборах, которые состоятся 7 июня.