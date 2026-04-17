Лидер оппозиционной партии Армении выплатил беспрецедентный залог

Карапетян выплатил залог в размере более 10 миллионов долларов

Бизнесмен и лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян выплатил залог в размере более 10 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политика.

«Беспрецедентный в истории Армении размер залога», — подчеркнул юрист. По его словам, Карапетян выплатил около 4 миллиарда драмм залога (10,6 миллионов долларов).

17 июня 2025 года в Армении начались обыски у главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна. Это произошло на фоне его заявлений о конфликте премьер-министра республики Никола Пашиняна и Армянской апостольской церкви (ААЦ), где он занял сторону последних. Предметом спора являлось будущего Нагорного Карабаха.

7 июня 2026 года в Армении состоятся парламентские выборы. Накануне Пашинян объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы кабмина республики от партии «Гражданский договор». «Сильная Армения» выдвинула на пост Карапетяна.