Бывший СССР
15:14, 17 апреля 2026

Лидер оппозиционной партии Армении выплатил беспрецедентный залог

Карапетян выплатил залог в размере более 10 миллионов долларов
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Бизнесмен и лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян выплатил залог в размере более 10 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политика.

«Беспрецедентный в истории Армении размер залога», — подчеркнул юрист. По его словам, Карапетян выплатил около 4 миллиарда драмм залога (10,6 миллионов долларов).

17 июня 2025 года в Армении начались обыски у главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна. Это произошло на фоне его заявлений о конфликте премьер-министра республики Никола Пашиняна и Армянской апостольской церкви (ААЦ), где он занял сторону последних. Предметом спора являлось будущего Нагорного Карабаха.

7 июня 2026 года в Армении состоятся парламентские выборы. Накануне Пашинян объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы кабмина республики от партии «Гражданский договор». «Сильная Армения» выдвинула на пост Карапетяна.

    Последние новости

    Песков ответил на вопрос об обращении Бони к Путину

    Прибывшие в Россию 26 квадрокоптеров на 13 миллионов рублей остались бесхозными

    Образ Марго Робби на снимках папарацци назвали безвкусицей

    В России объяснили привлечение резервистов для защиты от налетов ВСУ в одном регионе

    Крупнейший производитель покрышек решил поднять цены на продукцию

    Лидер оппозиционной партии Армении выплатил беспрецедентный залог

    Незнакомцы скинулись по 100 рублей и закрыли россиянке ипотеку

    Экс-редактор федерального СМИ призвала бомбить Москву и отправилась в СИЗО

    В России высказались о средствах для ударов по производителям дронов в Европе

    ВСУ атаковали многоквартирный дом в регионе России

    Все новости
