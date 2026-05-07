Захарова высказалась о деятельности недружественных стран в России

Захарова: России стоит опасаться деятельности недружественных стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выдворение российских дипломатов из Австрии, отметив, что России стоит скорее опасаться деятельности недружественных стран, чем «леса антенн» на крышах посольств. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Стоит опасаться действий недружественных режимов во всех их проявлениях. Мы поэтому называем их недружественными. Если по антеннам будем судить, то давайте посмотрим, сколько антенн на крышах посольств стран с недружественными режимами в Москве», — отметила представитель ведомства.

Таким образом Захарова прокомментировала объявление трех российских дипломатов персонами нон-грата, которое было объяснено «лесом антенн» на крыше посольства России в Вене. Она ответила на вопрос о том, стоит ли российской стороне опасаться подобного оборудования на зданиях диппредставительств в Москве.

Ранее стало известно, что Вена вышлет трех российских дипломатов. Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что многочисленные антенны на здании якобы могут использоваться для осуществления шпионской деятельности.