17:30, 14 августа 2025Мир

Трамп раскрыл условие приглашения Зеленского на вторую встречу с Путиным

Трамп заявил, что позвонит Зеленскому, если встреча с Путиным будет удачной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, если встреча с российским лидером Владимиром Путиным будет удачной. С таким заявлением он выступил в интервью Fox News Radio.

Трамп подчеркнул, что после встречи с президентом России может провести телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого пригласит украинского лидера на вторую встречу с участием Путина. При этом глава Белого дома отметил, что позвонит Зеленскому, если сочтет удачными переговоры с Путиным на Аляске.

«Если они будут неудачными, то я никому не буду звонить. Я поеду домой», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине.

Путин и американский лидер прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.

