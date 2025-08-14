Украина усилила краснолиманское направление операторами БПЛА из «Азова»

Украина усилила краснолиманское направление при помощи операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«К2 и Revenge Group — подразделения БПЛА "Азова" — усилили свое присутствие на краснолиманском направлении. Отмечается дополнительная переброска операторов», — заявил источник.

Отмечается переброска на этот участок фронта бойцов из других подразделений БПЛА.

Ранее ветеран спецоперации Евгений Рассказов с позывным Топаз заявил, что паника в рядах «Азова» вызывает у него и его сослуживцев эмоции, сравнимые с праздничным фейерверком, так как служит признанием заслуг российских военных.