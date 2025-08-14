Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:11, 14 августа 2025Бывший СССР

Украина усилила одно направление бойцами «Азова»

Украина усилила краснолиманское направление операторами БПЛА из «Азова»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина усилила краснолиманское направление при помощи операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«К2 и Revenge Group — подразделения БПЛА "Азова" — усилили свое присутствие на краснолиманском направлении. Отмечается дополнительная переброска операторов», — заявил источник.

Отмечается переброска на этот участок фронта бойцов из других подразделений БПЛА.

Ранее ветеран спецоперации Евгений Рассказов с позывным Топаз заявил, что паника в рядах «Азова» вызывает у него и его сослуживцев эмоции, сравнимые с праздничным фейерверком, так как служит признанием заслуг российских военных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали несколько раундов общения Путина и Трампа

    В российском регионе иностранец изнасиловал девочку и снял это на камеру

    Украинский метод закупки газа сочли откровенно глупым

    Депутат Госдумы сообщили о поступающих ему звонках от «ребят с украинским акцентом»

    WhatsApp прокомментировал решение частично ограничить звонки в России

    Раскрыты подробности об отравившихся красной жидкостью троих россиян

    Условия схлопывания котла в Красноармейске назвали

    В Кремле раскрыли детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Украина разработала ракеты для ударов вглубь России

    Россиянам назвали главный признак подходящей для школы формы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости