Украинский метод закупки газа сочли откровенно глупым

Энергетик Юшков: Отказ от транзита газа из РФ обернулся для Киева ростом трат

Украина оказалась в глупой ситуации, после того, как отказалась от транзита российского газа. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Его процитировало РИА Новости.

Он объяснил, что прежде Украина приобретала газ по виртуальному реверсу, который предполагал взаимозачет с восточноевропейскими государствами. Однако, когда с января транзит был перекрыт, то Киев вынужден получать газ через «Турецкий поток» и Балканы. А это в итоге обходится украинской казне намного дороже.

В конце июля стало известно, что Украина заключила первое соглашение об импорте азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору.

Также стало известно о резком росте поставок газа в страны Евросоюза по газопроводу «Турецкий поток». Экспорт топлива увеличился на 7 процентов год к году и составил 8,3 миллиарда кубометров.