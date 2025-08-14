Наука и техника
14:28, 14 августа 2025

В автомобилях Tesla появится графика из видеоигр

Автомобили Tesla получат движок Unreal Engine для улучшенной визуализации
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: @greentheonly / X

Программное обеспечение (ПО) в электрокарах Tesla будет работать вместе с графическим движком Unreal Engine. Об этом сообщается в блоге Not a Tesla App.

Unreal Engine — популярный графический движок Epic Games, который используется во многих современных видеоиграх. Отмечается, что UE в автомобилях Tesla будет использоваться для улучшенной визуализации интерфейса, отображения 3D-объектов рядом с автомобилем и построения трехмерных карт. В настоящий момент в электромобилях Tesla используют бесплатный движок Godot.

Энтузиасты блога объяснили, что Unreal Engine не только добавит улучшенные визуализации в интерфейс Tesla. Скорее всего, игровой движок будет отвечать за реалистичную отрисовку окружающей обстановки. В настоящее время система автономного вождения Tesla не умеет отображать на экране дорожные конусы, лежачих полицейских и прочие объекты. «Tesla, вероятно, хочет визуализировать не все данные, а лишь те, которые могут быть важны для пользователя», — заметили специалисты.

Скорее всего, Unreal Engine будет требовать наличия мощного бортового компьютера. Авторы Not a Tesla App предположили, что поддержка нового движка появится только на автомобилях с процессором AMD, а более старые модели с Intel останутся с Godot.

Журналисты издания The Verge отметили, что Epic Games уже сотрудничает со многими автопроизводителями. Движок Unreal Engine используется в машинах Rivian, Ford, GMC, Volvo и Lotus.

Ранее стало известно, что беспилотный грузовик российской компании Navio впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани. Дорога заняла 24 часа.

    Все новости