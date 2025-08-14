В Германии признали провал коллективного Запада из-за саммита на Аляске

WP: В партии Мерца заявили, что Запад потерпел поражение из-за саммита на Аляске

Страны коллективного Запада потерпели поражение из-за предстоящего саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. С таким заявлением в интервью газете The Wasjington Post (WP) выступил однопартиец действующего канцлера Германии Фридриха Мерца, депутат бундестага от фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Родерих Кизеветтер.

«С Западом как эмоциональным или этическим термином покончено. Это мое главное опасение», — признал немецкий парламентарий.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Европа паникует из-за будущей встречи Путина и Трампа.