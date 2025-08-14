Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:16, 14 августа 2025Мир

В Германии признали провал коллективного Запада из-за саммита на Аляске

WP: В партии Мерца заявили, что Запад потерпел поражение из-за саммита на Аляске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Страны коллективного Запада потерпели поражение из-за предстоящего саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. С таким заявлением в интервью газете The Wasjington Post (WP) выступил однопартиец действующего канцлера Германии Фридриха Мерца, депутат бундестага от фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Родерих Кизеветтер.

«С Западом как эмоциональным или этическим термином покончено. Это мое главное опасение», — признал немецкий парламентарий.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Европа паникует из-за будущей встречи Путина и Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Президент России дал первый комментарий о саммите

    Заключенные съели морских свинок

    Суд определился с наказанием для блогера Варламова

    Два российских самолета ушли на второй круг из-за птиц

    Россиянин захватил десятки гектаров леса

    Появились данные о расследовании атак беспилотников на Ростов-на-Дону и Белгород

    В ООН призвали УЕФА отстранить Израиль от турниров

    В ЕС ответили на вопрос об ослаблении санкций против России

    Кэти Перри появилась на публике с сумкой для iPhone за 2,5 миллиона рублей

    Звезда «Ворониных» перестала сниматься в кино из-за тяжелых болезней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости