В Госдуме назвали число совершенных с начала года преступлений через WhatsApp и Telegram

С начала года через мессенджеры WhatsApp и Telegram совершено свыше 52 тысяч преступлений. Такое число назвал в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
«Правоохранительные органы фиксируют рост дистанционного мошенничества через WhatsApp и Telegram», — отметил депутат, уточнив, что суммарный ущерб превысил 106 миллиардов рублей.
Немкин добавил, что в ряде случаев злоумышленники вовлекают граждан в совершение диверсий, в том числе поджогов и подрывов.
13 августа Роскомнадзор объявил, что звонки в WhatsApp и Telegram частично ограничиваются. Уточнялось, что эта мера была принята, чтобы бороться с мошенничеством. Комментируя решение ведомства, Минцифры добавило, что доступ к голосовым вызовам в мессенджерах восстановят, если платформы выполнят требования российского законодательства.