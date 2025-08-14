В Госдуме назвали число совершенных с начала года преступлений через WhatsApp и Telegram

С начала года через мессенджеры WhatsApp и Telegram совершено свыше 52 тысяч преступлений. Такое число назвал в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Правоохранительные органы фиксируют рост дистанционного мошенничества через WhatsApp и Telegram», — отметил депутат, уточнив, что суммарный ущерб превысил 106 миллиардов рублей.

Немкин добавил, что в ряде случаев злоумышленники вовлекают граждан в совершение диверсий, в том числе поджогов и подрывов.

13 августа Роскомнадзор объявил, что звонки в WhatsApp и Telegram частично ограничиваются. Уточнялось, что эта мера была принята, чтобы бороться с мошенничеством. Комментируя решение ведомства, Минцифры добавило, что доступ к голосовым вызовам в мессенджерах восстановят, если платформы выполнят требования российского законодательства.