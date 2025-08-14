В Кремле назвали потенциал торгового сотрудничества России и США огромным

Ушаков заявил об огромном потенциале сотрудничества с США в сфере экономики

В Кремле в преддверии встречи президентов РФ и США высказались о сотрудничестве двух стран в торгово-экономической сфере. Об этом сообщает ТАСС.

По словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, речь идет об «огромном и, к сожалению, незадействованном до сих пор потенциале».

Российско-американский товарооборот вырос на треть после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, хотя и уступает в 4,6 раза уровням десятилетней давности. Аналитик 14 августа перечислил сферы, в которых стороны могут возобновить или расширить торговлю в случае успеха предстоящей встречи на высшем уровне.

Также в четверг стало известно, что в состав российской делегации, которая будет участвовать в саммите на Аляске, войдет глава Минфина РФ Антон Силуанов.