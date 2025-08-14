Выросшему товарообороту России и США предсказали сохранение невысоких уровней

Аналитик Чернов: Товарооборот с США будет невысок по сравнению с торговлей с КНР

Товарооборот России и США, который значительно вырос после возвращения Дональда Трампа в президентское кресло, хотя и уступает в 4,6 раза уровням десятилетней давности, даже при самом благоприятном сценарии развития двусторонних отношений останется незначительным в сравнении с объемами торговли РФ и КНР. Об этом говорится в поступившем «Ленте.ру» комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, сказавшего, что и в случае достижения досанкционого уровня показатель останется ниже российско-китайского в 14-15 раз.

«Отмена санкций для РФ нужна скорее для беспрепятственной торговли с другими странами, чем именно с США», — подчеркнул в связи с этим эксперт.

Товарооборот Москвы и Вашингтона вырос в первом полугодии почти на треть, до 2,8 миллиарда долларов, 2,5 миллиарда из которых пришлись на поставки из России в США.

В случае смягчения санкций по итогам предстоящего саммита на Аляске можно ожидать расширения экспорта российских удобрений, урана и металлов, а с американской стороны — фармацевтической продукции, медицинских приборов и оборудования для IT, а также возобновления поставок турбореактивных двигателей, оборудования для химического анализа и других стратегически важных товаров, указал аналитик.

«В случае устойчивых позитивных сигналов со стороны США и РФ, товарооборот способен расти и далее, возможно, не рекордными темпами, но стабильно», — подытожил Чернов, допустив в том числе возвращение американских компаний и инвесторов на российский рынок в случае позитивных итогов встречи президентов двух стран, запланированной на конец недели.

Ранее он же перечислил три сценария динамики курса рубля, реализация которых возможна после 15 августа.