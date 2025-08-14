Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:06, 14 августа 2025Экономика

Выросшему товарообороту России и США предсказали сохранение невысоких уровней

Аналитик Чернов: Товарооборот с США будет невысок по сравнению с торговлей с КНР
Дмитрий Воронин

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Товарооборот России и США, который значительно вырос после возвращения Дональда Трампа в президентское кресло, хотя и уступает в 4,6 раза уровням десятилетней давности, даже при самом благоприятном сценарии развития двусторонних отношений останется незначительным в сравнении с объемами торговли РФ и КНР. Об этом говорится в поступившем «Ленте.ру» комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, сказавшего, что и в случае достижения досанкционого уровня показатель останется ниже российско-китайского в 14-15 раз.

«Отмена санкций для РФ нужна скорее для беспрепятственной торговли с другими странами, чем именно с США», — подчеркнул в связи с этим эксперт.

Товарооборот Москвы и Вашингтона вырос в первом полугодии почти на треть, до 2,8 миллиарда долларов, 2,5 миллиарда из которых пришлись на поставки из России в США.

В случае смягчения санкций по итогам предстоящего саммита на Аляске можно ожидать расширения экспорта российских удобрений, урана и металлов, а с американской стороны — фармацевтической продукции, медицинских приборов и оборудования для IT, а также возобновления поставок турбореактивных двигателей, оборудования для химического анализа и других стратегически важных товаров, указал аналитик.

«В случае устойчивых позитивных сигналов со стороны США и РФ, товарооборот способен расти и далее, возможно, не рекордными темпами, но стабильно», — подытожил Чернов, допустив в том числе возвращение американских компаний и инвесторов на российский рынок в случае позитивных итогов встречи президентов двух стран, запланированной на конец недели.

Ранее он же перечислил три сценария динамики курса рубля, реализация которых возможна после 15 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали несколько раундов общения Путина и Трампа

    В российском регионе иностранец изнасиловал девочку и снял это на камеру

    Украинский метод закупки газа сочли откровенно глупым

    Депутат Госдумы сообщил о поступающих ему звонках от «ребят с украинским акцентом»

    WhatsApp прокомментировал решение частично ограничить звонки в России

    Раскрыты подробности об отравившихся красной жидкостью троих россиян

    Условия схлопывания котла в Красноармейске назвали

    В Кремле раскрыли детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Украина разработала ракеты для ударов вглубь России

    Россиянам назвали главный признак подходящей для школы формы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости