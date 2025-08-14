Экономика
07:38, 14 августа 2025Экономика

Торговля России и США резко выросла после прихода Трампа к власти

РИА Новости: Товарооборот России и США вырос на 31,3 процента в январе-июне
Анатолий Акулов (редактор)

По итогам первой половины 2025 года товарооборот России и США увеличился почти на треть в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком росте двусторонней торговли после прихода Дональда Трампа к власти сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

За январь-июнь суммарные объемы торговли двух стран достигли отметки в 2,8 миллиарда долларов. Подавляющая часть (2,5 миллиарда) пришлась на американский импорт товаров из РФ. Поставщики из США, в свою очередь, заработали 284,3 миллиона на отправке своей продукции в Россию.

В годовом выражении двусторонний товарооборот за отчетный период увеличился в общей сложности на 31,3 процента. Импорт США из России за это время вырос на 32,7 процента, а экспорт американских товаров в РФ — на 20,7 процента. Несмотря на резкий рост в первом полугодии, объемы торговли двух стран все еще значительно уступают показателю десятилетней давности, когда большая часть введенных санкций против РФ не действовала. Так, с 2015-го товарооборот просел 4,6 раза, или на 10 миллиардов долларов.

Самыми востребованными категориями российских товаров у американских покупателей оказались удобрения (927,5 миллиона долларов), обогащенный уран (755,6 миллиона), платина (594,4 миллиона), турбореактивные двигатели и турбины (44,9 миллионов), а также древесина и изделия из нее (37,3 миллиона). РФ, в свою очередь, приобретала у поставщиков из США в основном фармацевтическую продукцию (108,8 миллиона долларов), медицинские приборы (29,7 миллиона), продукты питания (23,9 миллиона), технику для проведения химического анализа (22,8 миллиона), а также ортопедические приспособления (9,5 миллиона).

В преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске американские власти временно отменили ряд ограничений, действующих в отношении РФ. Часть двусторонних операций Белый дом разрешил проводить вплоть до 20 августа 2025 года. Ранее также сообщалось о возможном ослаблении европейского санкционного режима в случае прекращения огня на Украине. В целом дальнейшая судьба ряда западных ограничений против РФ во многом будет зависеть от прогресса в переговорах по мирной сделке, сходятся во мнении эксперты.

