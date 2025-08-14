Мир
02:54, 14 августа 2025Мир

США временно отменили ряд антироссийских санкций. Что известно о сроках и причинах такого решения Белого дома?

США разрешили ряд операций с Россией до 20 августа для встречи Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Министерство финансов США сообщило, что операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, разрешены до 20 августа. В ведомстве объяснили, что решение было принято в рамках организации саммита России и Соединенных Штатов на Аляске. Отмечается, что под ослабление санкций попадут операции, необходимые для реализации встречи делегаций двух стран.

Все операции, запрещенные санкциями (...), которые являются обычными и необходимы для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации, разрешены до 00.01 по восточному времени 20 августа 2025 года

Минфин США

Об ослаблении антироссийских санкций задумались и в Евросоюзе

Власти Европейского союза рассматривают ослабление санкций против России в случае прекращения огня на Украине. Высокопоставленные источники в европейском сообществе в беседе с телеканалом Sky News сообщили, что во время «марафона конференций» с участием президента США Дональда Трампа, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, европейских лидеров и главы Украины Владимира Зеленского планировалось подталкивать хозяина Белого дома «к вовлечению Европы в его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дальнейшее введение санкций против России будет определяться итогами предстоящей встречи Путина и Трампа на Аляске.

Мы приняли новый пакет санкций. Мы готовим еще один. И я думаю, что это будет зависеть от переговоров ближайших дней и ближайших недель. Но ничего нельзя исключать

Эммануэль МакронПрезидент Франции

Британский премьер-министр Кир Стармер, в свою очередь, заявил о подготовке Лондоном нового пакета антироссийских санкций. Также он рассказал о готовности совместно с Европой «увеличить давление» на Москву на фоне переговоров по Украине.

Снятие части санкций после встречи Путина и Трампа сочли возможным

Заслуженный научный сотрудник американского Совета по международным отношениям, бывший спецпомощник президента США Джорджа Буша – младшего по РФ и Евразии Томас Грэм оценил вероятность снятия части санкций с России после встречи российского и американского лидеров.

По его словам, конкретика будет зависеть от итогов беседы и плана урегулирования. Грэм отметил, что снять все ограничения сразу невозможно, так как американский лидер не может сделать это самостоятельно, требуется одобрение конгресса.

Поэтому это будет сложный процесс. Однако снятие санкций в ответ на конкретные действия со стороны России возможно. Речь может идти, например, о персональных ограничениях

Томас ГрэмБывший спецпомощник президента США Джорджа Буша – младшего

7 августа Трамп анонсировал еще больше вторичных санкций против стран, являющихся торговыми партнерами Москвы. Кроме того, политик ответил на вопрос о введении санкций непосредственно против самой России. Он пояснил, что сейчас ведутся очень серьезные переговоры об урегулировании украинского конфликта.

