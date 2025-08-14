В Кремле оценили политическую волю Европы к диалогу

Песков заявил, что политическая воля Европы к диалогу нынче в дефиците

Политическая воля к конструктивному диалогу нынче в дефиците, и Россия, скорее всего, не получит конструктивного отклика от стран Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Но тем не менее президент [России Владимир] Путин и президент [США Дональд] Трамп намерены разговаривать, они готовы разговаривать и будут обсуждать самые сложные вопросы», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американский лидер на встрече с российским коллегой намерен достичь соглашения, чтобы положить конец украинскому конфликту и «восстановить мир». Она подчеркнула, что у политика «потрясающая интуиция, и он хочет сесть напротив российского президента, взглянуть ему в глаза и понять, какого прогресса можно достичь».

Путин и Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.