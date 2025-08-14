Наука и техника
16:56, 14 августа 2025

В Польше оценили российский боевой лазер

WP: ВС России начали применять лазеры для борьбы с БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Вооруженные силы (ВС) России начали применять лазерные комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Возможности российской системы оценило польское издание Wirtualna Polska (WP).

Автор обратил внимание на кадры, демонстрирующие поражение украинских дронов лучом лазера. Он подчеркнул, что до этого вне полигона лазеры использовали лишь несколько стран.

«Уничтожение украинских беспилотников дальнего радиуса действия российскими лазерными системами ПВО официально подтверждено Киевом. Таким образом, Россия присоединилась к очень узкому кругу стран, которые испытали лазер в боевых условиях», — говорится в публикации.

