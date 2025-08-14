С 1 сентября в России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с 6 лет

С 1 сентября в России шестилетних детей будут осматривать на предмет оценки их репродуктивного здоровья. Своим мнением о введении подобных проверок в беседе с сайтом «Страсти» поделилась депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Как отмечала член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Вероника Власова, благодаря подобным медосмотрам всевозможные отклонения можно будет выявить на раннем этапе. Она отметила, что при позднем выявлении нарушений — в 14 лет и позже — период, когда профилактические или лечебные меры могли бы быть наиболее эффективными, может быть упущен.

Однако перед реализацией данной практики, необходимо провести обширную информационную кампанию. В первую очередь для взрослых, убеждена Нина Останина. Парламентарий подчеркнула, что действовать нужно максимально грамотно и осторожно.

«Чтобы родителям и вообще нашему обществу все было максимально понятно. А не просто так вброшено в СМИ», — указала она.

В качестве примера негативного опыта она привела в пример инициативу, когда в Москве молодым девушкам предлагалось бесплатно проверить репродуктивное здоровье. Это вылилось в массовые протесты родителей.

«Дескать, у моего ребенка возьмут яйцеклетки, заморозят и вообще разместят в открытом доступе в Сети данные о биоматериалах. Поэтому любая инициатива, касающаяся детей, нуждается в очень деликатном подходе», — считает глава комитета.

Кроме того, необходимо вернуть патронажных сестер для детей, как это было в советские годы, считает Останина.

«Понимание того, что здоровых детей могут родить только здоровые родители, нужно укреплять с раннего детства. Понятно, что оно должно быть у всех, но при этом не надо пугать родителей, что кто-то будет без их ведома исследовать состояние репродуктивного здоровья их детей», — заключила парламентарий.

