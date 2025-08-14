Россия
В России объяснили выбор состава делегации для саммита в США

Чепа: Состав российской делегации на Аляску говорит о серьезности намерений
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Состав делегации для участия в саммите России и США на Аляске означает, что Россия готова серьезно обсуждать вопрос территорий, а также двусторонние отношения России и США, санкции и безопасность, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

«Состав делегации говорит о том, что мы готовы очень серьезно обсуждать главный вопрос. (…) Наверное, будут обсуждаться вопросы, связанные с двусторонними отношениями России и США, — это вопросы, которые обсуждались ранее, это вопросы, связанные с МИД, вопросы, связанные с двусторонними экономическими отношениями, — результаты визитов Кирилла Дмитриева. Это, возможно, вопрос санкций», — сказал Чепа, пояснив, что главный вопрос территориальный.

После обсуждения вопроса территорий можно приступить к устранению первопричин конфликта, заключил депутат. Также на саммите могут быть подняты вопросы безопасности, добавил он. По его мнению, на уровне министерств обороны двух стран может обсуждаться и договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал состав российской делегации на саммит с США на Аляске, где пройдет встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. В делегацию, помимо Ушакова, войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее помощник президента уточнил, что саммит России и США начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени на Аляске.

