11:46, 14 августа 2025Экономика

В России подсчитали количество электрозаправок

«Ведомости»: В России снизились темпы ввода электрозарядных станций
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Темпы ввода в эксплуатацию новых электрозарядных станций в России снижаются (ЭЗС). Об этом сообщили «Ведомости».

Оказалось, что на 1 июля в стране насчитали 4 тысячи 441 быструю ЭЗС. При этом на 1 февраля речь шла о 3 тысячах 773 станциях. Иными словами, за пять месяцев было установлено 668 ЭЗС. В то же время на 1 ноября прошлого года в РФ действовали 2 тысячи 933 таких объекта: с ноября по январь включительно количество доступных ЭЗС выросло на 840 штук.

Отмечается, что в годовом выражении количество таких заправок выросло в 1,7 раза.

В конце июля сообщалось, что столичным владельцам электромобилей придется платить за зарядку их транспортных средств.

Самым популярным электромобилем с пробегом в РФ за полгода оказался японский Nissan. Его купили в количестве 2 тысячи 12 штук. На втором месте расположился китайский Zeekr.

