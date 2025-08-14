Россия
Россия
В России раскрыли наиболее важные сферы для снятия санкций

Депутат Кравченко назвал санкции против энергоносителей важнейшими для снятия
Денис Кравченко

Денис Кравченко. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Ограничения на поставку энергоносителей и технологическое сотрудничество с Западом — наиболее важные для России области для потенциального снятия санкций, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

«Конечно, одно из ключевых ограничений — это поставка энергоносителей. Россия традиционно была ключевым поставщиком газа для стран Европейского союза. Подчеркну, что свои обязательства мы всегда исполняли. Сегодня, к сожалению, европейские политики выбрали иной путь: ценой собственного развития они отказались от наших энергоносителей, которые, я напомню, гораздо выгоднее на фоне остальных предложений», — сказал Кравченко.

Еще одно важное для России направление для снятия санкций — это технологическое сотрудничество, добавил депутат.

Не секрет, что у нас был установлен хороший контакт с западными странами в области технологического партнерства: многие представительства ведущих международных корпораций открыли в России филиалы. Наше партнерство было взаимовыгодным

Денис Кравченкодепутат

При этом он подчеркнул, что остается последовательным сторонником санкций. По его мнению, санкции — это драйвер российской экономики и производства. Кравченко отметил, что российская экономика, несмотря на все прогнозы, продолжает рост.

«Также стоит учитывать, что за прошедшие три года жесточайшего санкционного режима некоторые направления сектора технологий в России выросли настолько, что они, по моему мнению, уже достаточно конкурентны с европейскими решениями. И, быть может, как раз-таки нашим западных коллегам стоит опасаться открытия своих рынков для наших технологий», — поделился депутат.

Среди таких сфер он назвал IT, искусственный интеллект, а также отрасль связи и производство беспилотников.

Ранее телеканал Sky News сообщал о том, что власти Европейского союза (ЕС) рассматривают ослабление санкций против России в случае прекращении огня на Украине.

Ранее стало известно, что видеоконференция Трампа 13 августа с находящимися в Берлине президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран проходит в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки «российскими шпионами».

