Депутат Новиков: Коллективный Запад в прежнем виде заканчивает существование

Коллективный Запад сегодня ассоциируется с НАТО — символом евроатлантической солидарности, и в этом объединении есть очень серьезные принципиальные расхождения в том, как НАТО должно функционировать и как нужно рассматривать те или иные проблемы. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее однопартиец действующего канцлера Германии Фридриха Мерца, депутат бундестага от фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Родерих Кизеветтер заявил, что страны коллективного Запада потерпели поражение из-за предстоящего саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.

Новиков пояснил, что Западу непривычно играть роль абсолютного инструмента в руках Вашингтона, и они пытаются играть самостоятельную линию, периодически заискивают перед президентом Дональдом Трампом, однако эти попытки плохо получаются. Они рассчитывают, что Трампа нужно пересидеть, и демонстрация периодической лояльности избавит от полного взлома натовских структур, добавил он.

Европа интересна Трампу как экономический донор, а в военных вопросах — лишь в том случае, если государства альянса будут больше вкладываться в оборонные нужды и закупать оружие у США, а значит опять же решать их экономические проблемы.



«Поэтому звучат заявления, которые мы сейчас слышим из Берлина, про то, что Запад прекращает свое существование как некая общая политическая единица, проводящая на мировой арене единый курс. И вот такая перспектива, как то, что происходит сейчас, так и возможная перспектива усугубления противоречий между странами, с европейской частью НАТО и Вашингтоном, это очень хорошая новость для всего остального мира», — указал парламентарий.

Он объяснил, что блок НАТО в его прежнем виде является абсолютной угрозой всему миру, в отличие от любых других объединений, существующих на мировой арене, будь то БРИКС или ШОС. Он подчеркнул, что тенденция по прекращению существования западного единства — это очень позитивное явление для современности и для перспектив мирового развития.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Европа паникует из-за будущей встречи Путина и Трампа.