05:55, 14 августа 2025

В российском регионе отразили атаку украинских БПЛА

Слюсарь: Средства ПВО отразили атаку БПЛА в 2 районах Ростовской области
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 августа отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в двух районах Ростовской области: Миллеровском и Кашарском. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Врио губернатора Ростовской области уточнил, что в Миллерово в одном из частных домов выбиты окна и посечен забор. Пострадавших среди людей нет.

Ранее средства ПВО отразили атаку БПЛА на Волгоградскую область. Падение обломков дронов привело к разливу и возгоранию нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Предварительно, пострадавших нет.

