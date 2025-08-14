Силовые структуры
В Россию экстрадировали из Франции боевика ИГИЛ

Выданный Францией боевик ИГИЛ Боташев доставлен в Москву
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Генеральной прокуратуры Российской Федерации

В Россию экстрадировали из Франции боевика ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация) Руслана Боташева. В ночь на 14 августа он доставлен в Москву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре (ГП) России.

В ГП сказали, что ночью 14 августа обвиняемый был доставлен в Москву транзитом через Турцию. Выход фигуранта из самолета попал на видео.

На кадрах видно, как правоохранители выводят по трапу мужчину.

По информации правоохранителей, Франция экстрадировала фигуранта по запросу российской прокуратуры. Боташев обвиняется по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»).

По данным следствия, Боташев прибыл Сирию, в лагерь подготовки боевиков «Муаскар-Сабри». Там, в период с начала ноября до середины декабря 2014 года он прошел обучение военному делу. В январе 2015 года Боташев добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, структурно входящее в ИГИЛ. Также, в период с января по март 2015 года он охранял и оборонял инженерные подразделения ИГИЛ, которое занималось минированием подземных туннелей в Алеппо, а также оборонял город от правительственных сирийских вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что из США в Россию экстрадировали водителя из Иркутска, который насмерть сбил пешехода в 2017 году и скрывался в нескольких странах мира

