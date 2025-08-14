Наука и техника
04:30, 14 августа 2025Наука и техника

В США испытали дрон с миной из 1950-х годов

TWZ: Армия США испытала квадрокоптер-перехватчик с миной Claymore
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Patrick T. Fallon / Reuters

Армия США применила квадрокоптер с противопехотной миной Claymore для перехвата дрона в ходе испытаний. Об этом пишет The War Zone (TWZ).

Небольшой квадрокоптер с разработанной в 1950-е годы миной уничтожил цель направленным взрывом. Оператор подлетел к цели и вручную активировал боевую часть.

Члены боевой группы 173-й воздушно-десантной бригады, Национальной гвардии Пенсильвании и Центра вооружений Командования по развитию боевых возможностей армии провели испытания на базе Форт-Ракер в Алабаме. В публикации подчеркнули, что демонстрационный перехват осуществили на фоне обвинений армии США в отставании от мировых тенденций.

Стандартная мина «Клеймор» приводится в действие при помощи растяжки или ручного детонатора. Заряд изделия выбрасывает примерно 700 стальных шариков, которые обеспечивают эффективную дальность поражения около 250 метров. Как пишет издание, дрон с миной можно использовать против воздушных и наземных целей.

Ранее в августе военкор Дмитрий Стешин писал, что Вооруженные силы России могут получить преимущество в «малом небе» в случае насыщения фронта дронами-перехватчиками «Циклоп». Аппарат способен сбивать вражеские беспилотники на расстоянии до 2000 метров.

