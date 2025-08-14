В США перед саммитом на Аляске заявили о перестройке мирового порядка Россией

Еще до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Москва влияет на мировой порядок. Такое мнение выразила американская газета The Washington Post (WP).

«Даже до саммита на Аляске Путин перестраивает мировой порядок по своему усмотрению», — говорится в заголовке материала.

В статье подчеркивается, что Россия будет добиваться того, чтобы изменить глобальные геополитическую систему. WP отметила, что Путин и Трамп своей встречей возродят систему, при которой важные политические решения будут принимать только несколько влиятельных государств.

Кроме того, газета назвала саммит на Аляске одной из важных побед Путина.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о подготовке встречи двух лидеров. Он рассказал, что решалось много технических вопросов, в том числе касающихся въездных документов в США.

Путин и Трамп встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске в 22:30 по московскому времени (11:30 по местному времени). Уточнялось, что по итогам переговоров президентов запланирована их совместная пресс-конференция для прессы.