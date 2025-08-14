Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заметил странности в поведении украинского президента Владимира Зеленского, который принял участие в видеоконференции европейских лидеров с главой США Дональдом Трампом.
По его словам, во время онлайн-встречи президент Украины часто менял свое мнение и в целом странно смотрелся, теряя мысль и забывая, что хотел сказать.
Это мне напоминает то, как себя вел [бывший глава Белого дома] Джо Байден
На Зеленского оказывается максимальное давление
Также Миршаймер указал, что Зеленский плохо ориентировался в пространстве при том, что эта онлайн-беседа должна была показать максимальную поддержку главы Украины со стороны Евросоюза (ЕС).
В результате, по его словам, Зеленский поставил под угрозу срыва планы ЕС по Украине.
О странном поведении Зеленского во время его недавнего выступления на пресс-конференции в Берлине высказывался также депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Он опубликовал в соцсетях ролик, на котором украинский лидер выглядит усталым, у него бегают глаза и подергиваются губы. «Полностью здоровый человек», — подписал публикацию нардеп.
В это же время бывший европейский дипломат Балаж Ярабик отмечает, что Зеленский столкнулся с «моментом максимального давления» как внутри своей страны, так и за ее пределами, что активно используют в Вашингтоне. В материале The Financial Times также добавляют, что Зеленский переживает момент одного из острых внутриполитических кризисов в стране за время своего правления, имея в виду попытку ограничить деятельность антикоррупционных ведомств.
Трамп опасается Зеленского, но дает ему обещание
Журналисты The Wall Street Journal пишут, что американский лидер опасался Зеленского, который, по его мнению, мог сорвать переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. В беседе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Трамп отказался подключать украинского президента к встрече с Путиным на таком раннем этапе.
Несмотря на это, глава Белого дома в ходе видеоконференции пообещал Зеленскому не обсуждать с Путиным вопрос территорий Украины. Он указал, что впоследствии Киев должен сам принимать участие в беседах на подобную тему и говорить о каких-либо решениях. Также Трамп уточнил, что по завершении встречи с Путиным расскажет Зеленскому об итогах переговоров двух лидеров, а далее свяжется и с другими европейскими главами стран.