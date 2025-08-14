«Напоминает, как себя вел Байден». В поведении Зеленского во время видеоконференции с Трампом заметили странности

Миршаймер указал на странное поведение Зеленского на видеоконференции с Трампом

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заметил странности в поведении украинского президента Владимира Зеленского, который принял участие в видеоконференции европейских лидеров с главой США Дональдом Трампом.

По его словам, во время онлайн-встречи президент Украины часто менял свое мнение и в целом странно смотрелся, теряя мысль и забывая, что хотел сказать.

Это мне напоминает то, как себя вел [бывший глава Белого дома] Джо Байден Джон Миршаймер профессор Чикагского университета

На Зеленского оказывается максимальное давление

Также Миршаймер указал, что Зеленский плохо ориентировался в пространстве при том, что эта онлайн-беседа должна была показать максимальную поддержку главы Украины со стороны Евросоюза (ЕС).

В результате, по его словам, Зеленский поставил под угрозу срыва планы ЕС по Украине.

Фото: PHILIPPE MAGONI / Pool via Reuters

О странном поведении Зеленского во время его недавнего выступления на пресс-конференции в Берлине высказывался также депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Он опубликовал в соцсетях ролик, на котором украинский лидер выглядит усталым, у него бегают глаза и подергиваются губы. «Полностью здоровый человек», — подписал публикацию нардеп.

В это же время бывший европейский дипломат Балаж Ярабик отмечает, что Зеленский столкнулся с «моментом максимального давления» как внутри своей страны, так и за ее пределами, что активно используют в Вашингтоне. В материале The Financial Times также добавляют, что Зеленский переживает момент одного из острых внутриполитических кризисов в стране за время своего правления, имея в виду попытку ограничить деятельность антикоррупционных ведомств.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Трамп опасается Зеленского, но дает ему обещание

Журналисты The Wall Street Journal пишут, что американский лидер опасался Зеленского, который, по его мнению, мог сорвать переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. В беседе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Трамп отказался подключать украинского президента к встрече с Путиным на таком раннем этапе.

Несмотря на это, глава Белого дома в ходе видеоконференции пообещал Зеленскому не обсуждать с Путиным вопрос территорий Украины. Он указал, что впоследствии Киев должен сам принимать участие в беседах на подобную тему и говорить о каких-либо решениях. Также Трамп уточнил, что по завершении встречи с Путиным расскажет Зеленскому об итогах переговоров двух лидеров, а далее свяжется и с другими европейскими главами стран.