Стало известно о странном поведении Зеленского в разговоре с Трампом

Миршаймер заявил, что Зеленский вел себя странно на видеоконференции с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский вел себя странно во время видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами. Об этом заявил профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«На этой встрече он (Зеленский — примечание «Ленты.ру») постоянно менял свое мнение, странно смотрелся, словно потеряв мысль или забыв, что хотел сказать», — сказал Миршаймер.

В частности, эксперт сравнил поведение украинского лидера с экс-президентом США Джо Байденом. Также он подчеркнул, что Зеленский плохо ориентировался в пространстве в ходе разговора.

Видеоконференция с участием президента США и лидеров стран Европы состоялась 13 августа. Сообщалось, что звонок прошел в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки «российскими шпионами».

