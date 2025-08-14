Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:30, 14 августа 2025Мир

Стало известно о странном поведении Зеленского в разговоре с Трампом

Миршаймер заявил, что Зеленский вел себя странно на видеоконференции с Трампом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Guglielmo Mangiapane/ / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вел себя странно во время видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами. Об этом заявил профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«На этой встрече он (Зеленский — примечание «Ленты.ру») постоянно менял свое мнение, странно смотрелся, словно потеряв мысль или забыв, что хотел сказать», — сказал Миршаймер.

В частности, эксперт сравнил поведение украинского лидера с экс-президентом США Джо Байденом. Также он подчеркнул, что Зеленский плохо ориентировался в пространстве в ходе разговора.

Видеоконференция с участием президента США и лидеров стран Европы состоялась 13 августа. Сообщалось, что звонок прошел в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки «российскими шпионами».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла ущерб Украины от операции по срыву производства «Сапсанов»

    ВСУ ударили по центру столицы региона России

    Нехватку сотрудников в санаториях России оценили

    МВД разъяснило данные о возможном запрете одного опасного аксессуара для авто

    Раскрыты опасения Трампа из-за Зеленского перед саммитом на Аляске

    Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан» для ударов вглубь России

    Мерзкие туалетные привычки жениха заставили женщину задуматься о разрыве помолвки

    Стало известно о странном поведении Зеленского в разговоре с Трампом

    Зеленский записал видеообращение к Соловьеву

    Бывший посол США раскритиковал позицию Трампа перед встречей с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости