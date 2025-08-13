Мир
Мерц сообщил об обещании Трампа по встрече на Аляске

Марина Совина
Фото: Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Американский глава Дональд Трамп пообещал после завершения переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске проинформировать украинского лидера Владимира Зеленского об итогах. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет РИА Новости.

«Мы пожелали президенту Трампу всего самого наилучшего. Мы договорились, что он непосредственно после встречи с президентом Путиным сначала проинформирует президента Украины Владимира Зеленского», — отметил политик.

После этого Трамп, по словам Мерца, проинформирует европейских глав государств об итогах встречи с Путиным.

Канцлер также считает, что Трамп должен вести переговоры на Аляске в рамках общей «трансатлантической стратегии», которая делает ставку на продолжение интенсивной поддержки Украины и оказание давления на Россию.

Ранее агентство Reuters написало, что трехсторонний саммит по украинскому конфликту с участием Москвы, Вашингтона и Киева предложили сделать в одном из городов Европы или Ближнего Востока.

До этого Дональд Трамп заявил, что Зеленский не примет участие в предстоящем саммите лидеров России и США на Аляске.

