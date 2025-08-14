Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:19, 14 августа 2025Мир

В США заявили о поддержке Уиткоффом контроля России над новыми территориями

Times: Уиткофф поддержал идею контроля России над освобожденными территориями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Стивен Уиткофф. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Американский спецпосланник Стивен Уиткофф поддерживает идею военно-политического контроля России над новыми территориями. Об этом пишет The Times.

«Уиткофф... предположительно, поддерживает эту идею, которая, по мнению американцев, обходит барьеры в украинской Конституции, позволяющие уступить территорию без проведения "всеукраинского" референдума», — говорится в статье.

Ранее газета Politico сообщила, что украинская сторона имеет пять ключевых требований перед переговорами президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Речь идет, в частности, о гарантиях безопасности, компенсации, прекращении огня и прочем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США временно отменили ряд антироссийских санкций. Что известно о сроках и причинах такого решения Белого дома?

    Трамп назвал преступность в Вашингтоне одной из наиболее высоких в мире

    Россиянам назвали признаки опасного арбуза

    В США испытали дрон с миной из 1950-х годов

    В США заявили о поддержке Уиткоффом контроля России над новыми территориями

    Падение беспилотника в российском регионе привело к разливу нефтепродуктов

    Чехия раскрыла число поставленных на Украину снарядов

    Парень попросил возлюбленную больше не транжирить его деньги и стал жертвой мести

    Певица Кеша снялась в полотенце на голое тело

    Пленный боец ВСУ охарактеризовал свою бывшую бригаду словами «и смех, и грех»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости