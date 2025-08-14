В США заявили о поддержке Уиткоффом контроля России над новыми территориями

Американский спецпосланник Стивен Уиткофф поддерживает идею военно-политического контроля России над новыми территориями. Об этом пишет The Times.

«Уиткофф... предположительно, поддерживает эту идею, которая, по мнению американцев, обходит барьеры в украинской Конституции, позволяющие уступить территорию без проведения "всеукраинского" референдума», — говорится в статье.

Ранее газета Politico сообщила, что украинская сторона имеет пять ключевых требований перед переговорами президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Речь идет, в частности, о гарантиях безопасности, компенсации, прекращении огня и прочем.