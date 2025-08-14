Россия
Военный эксперт высказался о сроках создания буферной зоны для защиты приграничья

Матвийчук: Буферная зона для защиты России от ВСУ будет к концу года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Атака беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Белгорода — терроризм, так как она направлена на убийство мирных жителей, заявил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что буферная зона для защиты приграничных с Украиной районов будет готова лишь к концу года.

«Давайте мы остановимся на таком определении, что это террористическая атака против нашей страны, так как никаких военных целей она не преследовала. Она преследовала цель убить как можно больше русских людей, чтобы создать нервозность, неуравновешенность приграничного района», — сказал Матвийчук.

Бывший военный отметил, что буферная зона, которая должна защищать приграничные с Украиной районы, создается, но готова будет только к концу года.

14 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о том, что беспилотники ВСУ ударили по Белгороду. По его словам, в результате атаки загорелся легковой автомобиль. Пострадали три человека. Также БПЛА ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в Ростове-на-Дону. В результате пострадали пять человек.

