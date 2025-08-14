Анастасия Волочкова отреагировала на смену дочерью фамилии словами «ее право»

Российская балерина Анастасия Волочкова после замужества дочери Ариадны отреагировала на ее решение сменить фамилию. Об этом артистка рассказала в интервью изданию «Газета.Ru».

«Это их дело, что они никого не пригласили, не хотят афишировать. Просто тихонечко расписались — и все, официально зарегистрировали свои отношения. Что касается смены фамилии, тоже ее право. Но она все равно будет дочерью Волочковой», — заявила она.

Бывшая прима-балерина Большого театра добавила, что дочь регулярно приезжает к ней вместе с мужем.

