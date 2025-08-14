Забота о себе
20:22, 14 августа 2025

Врач назвала бодрящие альтернативы кофе

Психотерапевт Крашкина: Холодный душ и прогулка помогут взбодриться утром
Фото: Unsplash

Некоторые простые действия могут помочь взбодриться утром без кофе, рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Привычки, которые могут стать альтернативой этому напитку, врач назвала в беседе с РИАМО.

Первым способом взбодриться она назвала холодный душ. Врач предложила включить холодную воду на 30-60 секунд после обычного душа. «Это активирует симпатическую нервную систему, будит мозг, повышает концентрацию. Да, неприятно. Но работает лучше любого кофе», — отметил Крашкина.

Также психотерапевт порекомендовала прибегнуть к технике дыхания «4-7-8»: вдох на 4 секунды, задержка на 7, выдох на 8. Упражнение нужно повторить 4-5 раз. Это поможет снизить уровень кортизола, успокоить нервную систему и сосредоточиться, объяснила специалистка.

Наконец, по ее словам, взбодриться поможет десятиминутная прогулка без телефона, например, вокруг дома. Психотерапевт посоветовала во время прогулки просто идти и смотреть на деревья, небо и прохожих.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал не увлекаться в жару чаем, кофе и алкоголем. По его словам, пострадать от обезвоживания в результате их употребления может даже молодой человек, не говоря о пожилых людях.

