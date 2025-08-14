Западные лидеры решили выбрать место для саммита Трампа, Путина и Зеленского в Европе

Sky News: Западные лидеры выбирают место в Европе для саммита США, РФ и Украины

Западные лидеры оценивают несколько мест в Европе для возможной встречи президента США Дональда Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Отмечается, что проведение второй встречи будет зависеть от того, как пройдет саммит РФ — США на Аляске. «Если завтрашняя встреча пройдет успешно, ожидается, что ЕС и США проведут совещание по вопросу о последующей встрече всех трех лидеров в субботу днем», — сказано в публикации.

По данным телеканала, союзники сходятся во мнении, что местом проведения последующих переговоров с участием России должна быть Европа.

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Переговоры начнутся в 22:30 мск. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, план встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США уже утвержден, а подготовка к саммиту находится на финальном этапе.

Центральной темой переговоров станет украинское урегулирование. Сам Владимир Путин допустил, что на встрече на Аляске с президентом США может быть также подписано новое соглашение о стратегических наступательных вооружениях. Он подчеркнул, что это важно для «обеспечения стабильного мира между нашими государствами, в Европе и в глобальном масштабе».

