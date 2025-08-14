Зеленский обещал начать охоту на НАБУ после скандала с Чернышовым

Президент Украины Владимир Зеленский обещал начать охоту на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) после скандала с расследованием в отношении его подчиненного экс-вице-премьера Украины Алексея Чернышова. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

Издание отмечает, что слишком много людей Зеленского были втянуты в уголовные расследования. Источники газеты сообщили, что президент пообещал защитить находившегося в тот момент за границей Чернышова от судебного преследования. Некоторые из них отметили, что Зеленский был готов пойти и дальше.

Financial Times отметила, что после скандала с попыткой Зеленского принять закон, ограничивающий деятельность антикоррупционных ведомств, его репутация оказалась подорвана, как и его имидж борца с коррупцией.

Ранее журнал The Economist, ссылаясь на высокопоставленный источник в одном из украинских органов по противодействию коррупции сообщил, что НАБУ может оказать влияние своей расследовательской деятельностью на избирательную кампанию, которая начнется после урегулирования конфликта. Как уточняют журналисты, над украинской внутренней политикой нависли «грозовые тучи».