Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:00, 14 августа 2025Бывший СССР

Зеленский обещал начать охоту на НАБУ ради мести за подчиненного

Зеленский обещал начать охоту на НАБУ после скандала с Чернышовым
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обещал начать охоту на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) после скандала с расследованием в отношении его подчиненного экс-вице-премьера Украины Алексея Чернышова. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

Издание отмечает, что слишком много людей Зеленского были втянуты в уголовные расследования. Источники газеты сообщили, что президент пообещал защитить находившегося в тот момент за границей Чернышова от судебного преследования. Некоторые из них отметили, что Зеленский был готов пойти и дальше.

Financial Times отметила, что после скандала с попыткой Зеленского принять закон, ограничивающий деятельность антикоррупционных ведомств, его репутация оказалась подорвана, как и его имидж борца с коррупцией.

Ранее журнал The Economist, ссылаясь на высокопоставленный источник в одном из украинских органов по противодействию коррупции сообщил, что НАБУ может оказать влияние своей расследовательской деятельностью на избирательную кампанию, которая начнется после урегулирования конфликта. Как уточняют журналисты, над украинской внутренней политикой нависли «грозовые тучи».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан». Под их удар могли попасть Москва и ядерный центр России

    Пьяный пассажир рейса в США начал размахивать скейтбордом и выкрикивать расистские лозунги

    Россиянам подсказали способы продать авто дороже

    Лидер «Касты» прекратил ведение бизнеса в России

    Минобороны страны НАТО призвало Зеленского к компромиссу по Украине

    Названы причины развития ПТСР у женщин

    «Момент максимального давления» на Зеленского за последние шесть лет описали

    Участник Stand Up на ТНТ рассказал о жизни с неизлечимой болезнью

    Участник СВО напомнил россиянам о «кровавой бойне» в 500 километрах от Москвы

    «Самый горячий» член британской королевской семьи отпраздновал выпускной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости