Зеленский встретится со Стармером за день до переговоров Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский 14 августа встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в резиденции на Даунинг-стрит. Об этом сообщает Sky News.

«Владимир Зеленский встретится сегодня на Даунинг-стрит с сэром Киром Стармером», — сказано в сообщении.

Подробности предстоящих переговоров пока не раскрываются. При этом телеканал отмечает, что встреча проходит за день до саммита президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

Видеоконференция с участием президента США и лидеров стран Европы состоялась 13 августа. Сообщалось, что разговор прошел в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки «российскими шпионами».

