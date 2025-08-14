Силовые структуры
19:03, 14 августа 2025

Живущие за границей россияне придумали неожиданную схему по доставке оружия на Родину

Россияне поставляли оружие из Таиланда в РФ под видом микроволновок
Варвара Митина (редактор)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Проживающие в Таиланде граждане России занимались поставкой контрабандного оружия под видом микроволновок. Об этом пишет Mash.

По данным канала, оружие пряталось в двойном дне микроволновых печей и отправлялось из Бангкока в РФ через курьерскую службу, которая находится рядом с российским посольством.

Накануне один из участников банды принес коробки с микроволновками в службу доставки и был задержан. При обысках правоохранители нашли у злоумышленников 25 полуавтоматических пистолетов, 19 собранных стволов, оружие с несовпадающими или одинаковыми номерами, глушители, прицелы, наборы для чистки и инструкции.

Ранее сообщалось, что главаря этой банды задержали.

