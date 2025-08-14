Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:24, 14 августа 2025Культура

Звезда «Полицейского с Рублевки» призвала поддержать тяжелобольного Романа Попова

Актриса Каштанова призвала фанатов помочь борющемуся с онкологией Роману Попову
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Софья Каштанова, известная по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», обратилась к подписчикам с просьбой поддержать тяжелобольного коллегу Романа Попова. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«У моего дорогого друга, коллеги Ромочки Попова произошел рецидив. Ему тяжело, и он объявил о сборе средств. Давайте поможем», — пояснила Каштанова.

Известно, что Попов впервые столкнулся с раком головного мозга в 2018 году, а спустя год ему удалось достичь ремиссии. По словам артиста, в 2025-м болезнь вернулась с осложнениями.

11 августа Попов сообщил, что ничего не видит правым глазом, а левым — совсем мало. На данный момент ему требуется помощь, чтобы есть и передвигаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор оценил атаки на Белгород фразой «такого еще не было в современной истории»

    Не стало российской участницы конкурса красоты «Мисс Вселенная»

    Макрон рассказал об отношении Трампа к гарантиям безопасности для Украины

    Путин провел совещание по подготовке к саммиту на Аляске

    Экс-советника российского мэра оставили в СИЗО по делу о «ларечной ОПГ»

    Стало известно о непрекращающейся атаке ВСУ на Белгород

    Белгородский губернатор сообщил о попадании его кабинета под удар дронов

    Военный раскрыл одну деталь об оборонявших Щербиновку бойцах ВСУ

    Почетному жителю российского города запросили 12 лет и штраф в 86 миллионов рублей

    В Кремле назвали потенциал торгового сотрудничества России и США огромным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости