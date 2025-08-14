Звезда «Полицейского с Рублевки» призвала поддержать тяжелобольного Романа Попова

Актриса Каштанова призвала фанатов помочь борющемуся с онкологией Роману Попову

Актриса Софья Каштанова, известная по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», обратилась к подписчикам с просьбой поддержать тяжелобольного коллегу Романа Попова. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«У моего дорогого друга, коллеги Ромочки Попова произошел рецидив. Ему тяжело, и он объявил о сборе средств. Давайте поможем», — пояснила Каштанова.

Известно, что Попов впервые столкнулся с раком головного мозга в 2018 году, а спустя год ему удалось достичь ремиссии. По словам артиста, в 2025-м болезнь вернулась с осложнениями.

11 августа Попов сообщил, что ничего не видит правым глазом, а левым — совсем мало. На данный момент ему требуется помощь, чтобы есть и передвигаться.

