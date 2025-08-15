Истребители F-35 разместили на военной базе Аляски из-за саммита

Alaska Landmine: Истребители F-35 размещены на военной базе Аляски из-за саммита

Истребители F-35 были замечены на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где состоится саммит при участии президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, передает портал Alaska Landmine.

«На базе Элмендорф-Ричардсон наблюдается активная военная активность, включая несколько истребителей F-35», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что безопасность российского президента на Аляске будут осуществлять не только его личная охрана, но и агенты Секретной службы США. Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа.