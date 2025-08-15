Американский теннисист назвал судью идиотом и лишился 25 тысяч долларов

Теннисиста из США Опелку оштрафовали на 25 тысяч долларов за оскорбление судьи

Американский теннисист Райлли Опелка назвал судью идиотом и лишился 25 тысяч долларов. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Теннисиста из США оштрафовали почти на 25 тысяч долларов за оскорбление судьи во время матча турнира в Индиан-Уэллсе против россиянина Романа Сафиуллина, состоявшегося в марте 2025 года. Опелка выяснял отношения с судьей на вышке Начо Форкаделем, жаловался на видимость и говорил, что травмирован.

Опелка опубликовал в соцсетях скриншот письма от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), согласно которому получил штраф в размере 24600 долларов за слова: «Прости, Роман. Начо — идиот». «Слово на букву "и" может дорого вам обойтись», — резюмировал теннисист.

27-летний Опелка занимает 73-е место в рейтинге ATP. Всего за карьеру американец заработал более 5,3 миллиона долларов призовых.