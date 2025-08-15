Бывшие вагнеровцы назвали три весомых аргумента России на переговорах с США

У России есть три весомых аргумента на переговорах с США об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщили бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», основавшие подразделение «Камертон» в составе спецназа «Ахмат», заявление опубликовано в Telegram-канале отряда.

Из поста участвующих в специальной военной операции бывших вагнеровцев следует, что главные аргументы российской стороны относятся к силовому решению проблемы и касаются преимуществ российских войск на поле боя.

«У нас есть три весомых аргумента для переговоров: воздушная разведка, мощные орудия, профессиональный личный состав», — перечислили экс-бойцы ЧВК.

Ранее член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предупредил, что Россия и концепция русского мира будут в опасности даже после переговоров российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.