Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:05, 15 августа 2025Россия

Бывшие вагнеровцы назвали три весомых аргумента России на переговорах с США

Экс-вагнеровцы из отряда «Камертон»: У РФ есть аргументы на переговорах с США
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

У России есть три весомых аргумента на переговорах с США об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщили бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», основавшие подразделение «Камертон» в составе спецназа «Ахмат», заявление опубликовано в Telegram-канале отряда.

Из поста участвующих в специальной военной операции бывших вагнеровцев следует, что главные аргументы российской стороны относятся к силовому решению проблемы и касаются преимуществ российских войск на поле боя.

«У нас есть три весомых аргумента для переговоров: воздушная разведка, мощные орудия, профессиональный личный состав», — перечислили экс-бойцы ЧВК.

Ранее член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предупредил, что Россия и концепция русского мира будут в опасности даже после переговоров российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для Киева нет хорошей сделки». Чего ждут на Украине от встречи Путина и Трампа и как на это влияет усталость от конфликта?

    Дом по соседству с подмосковным коттеджем Киркорова загорелся

    Убытки крупнейшей российской угольной шахты взлетели

    Раскрыты новые подробности о свитере Лаврова с надписью «СССР»

    Зеленский заявил об успехах ВСУ на покровском направлении

    Назван общий враг Путина и Трампа

    Огромный гавиал напал на спасающихся от наводнения жителей деревни

    Пилот подверг опасности сотни пассажиров из-за желания покрасоваться перед родственниками

    Путин прибыл на российский завод

    Создатели дрона «КВН» представили «Термен» для «подслушивания» артиллерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости