Россиян предупредили об опасности после переговоров Путина и Трампа

Член СПЧ Кабанов заявил, что и после переговоров на Аляске РФ будет в опасности
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Россия и концепция русского мира будут в опасности даже после переговоров президентов российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Об этом россиян предупредил в Telegram член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Общественник заявил, что такие страны как Британия, Германия, Франция и Турция не оставят попыток уничтожить Россию и будут задействовать для этого советский сценарий развала страны, к которому будут привлекать мигрантов.

«Они будут раскачивать наш мир изнутри с еще большей силой, а для этого, несомненно, будут задействованы миллионы чужеродных радикалов, уже завезенных в нашу страну (...) Сейчас это может стать их (Запада) новой основной стратегией», — отметил Кабанов.

Член СПЧ призвал четко осознавать эту опасность и быть к ней готовыми.

Ранее на скорые переговоры Путина и Трампа отреагировали участники специальной военной операции. Они пошутили об этой территории в составе России.

