Бывшая жена Трампа показала фигуру в ярком купальнике

Бывшая жена Трампа актриса Марла Мейплз показала фигуру в красном купальнике
Мария Винар

Кадр: @itsmarlamaples

Американская актриса и продюсер Марла Мейплз показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя бывшая жена президента США Дональда Трампа поделилась снимком, на котором предстала в слитном купальнике ярко-красного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие оформлено тонкими лямками и вырезом под грудью. Также можно заметить, что знаменитость позировала без макияжа и с заплетенными небрежными косами.

Пользователи сети оценили подтянутую форму экс-возлюбленной Трампа в комментариях под постом. «Ты прекрасна!», «Кажешься такой молодой женщиной внутри и снаружи», «Марла, ты невероятно удивительна», «Не стареешь», «Великолепная», — высказывались они.

В июле журналисты Daily Mail раскрыли самые дорогие и дешевые вещи в гардеробе нынешней жены Трампа Мелании.

