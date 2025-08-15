Бывший тренер «Спартака» оценил перспективы Захаряна в Испании

Бывший тренер «Спартака» Рианчо: Этот сезон — решающий для Захаряна в Испании

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы российского полузащитника Арсена Захаряна в Испании. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Этот сезон — решающий для Захаряна в Испании. Если он сможет достойно себя показать, провести достаточное время на поле, то точно останется в Испании и будет востребован. Если нет, то, думаю, Арсен вернется в Российскую премьер-лигу (РПЛ)», — заявил Рианчо.

В начале июля Захарян получил очередную травму. В предыдущем сезоне выступающий за «Реал Сосьедад» футболист вышел на поле всего четыре раза. Большую часть времени он восстанавливался от повреждения бедра.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года, подписав контракт до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в девять миллионов евро.