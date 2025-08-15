Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:40, 15 августа 2025Из жизни

Человеческие останки нашли в нечистотах при подозрительных обстоятельствах

В США в навозной яме нашли человеческие останки
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Glenn Highcove / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Висконсин в навозной яме были обнаружены человеческие останки. Об этом пишет WCAX.

Сотрудники офиса шерифа округа Дейн прибыли на место происшествия. В сообщении обстоятельства произошедшего названы подозрительными.

Власти начали расследование. Личность человека, найденного в нечистотах, пока не объявлена.

Материалы по теме:
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
22 августа 2024
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
«Сердце разрывается от боли за семьи» История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022

Ранее сообщалось, что в США женщина упала в септик и три дня жила в нечистотах. Чтобы поднять ее на поверхность, понадобилось около 30 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    Песков высказался об участии Украины в переговорах об урегулировании

    Человеческие останки нашли в нечистотах при подозрительных обстоятельствах

    Лавров прибыл на Аляску

    В США призвали Европу прекратить поддержку Украины

    В России исключили подписание соглашений по Украине с Зеленским

    Член российской делегации опубликовал фотографии Аляски

    Российский спецборт внезапно улетел с Аляски на Камчатку

    Украинцы начали активную борьбу против ТЦК с помощью российских военных

    Раскрыт срок вынесения приговора по делу о теракте в «Крокусе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости