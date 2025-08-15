Человеческие останки нашли в нечистотах при подозрительных обстоятельствах

В США в навозной яме нашли человеческие останки

В американском штате Висконсин в навозной яме были обнаружены человеческие останки. Об этом пишет WCAX.

Сотрудники офиса шерифа округа Дейн прибыли на место происшествия. В сообщении обстоятельства произошедшего названы подозрительными.

Власти начали расследование. Личность человека, найденного в нечистотах, пока не объявлена.

Ранее сообщалось, что в США женщина упала в септик и три дня жила в нечистотах. Чтобы поднять ее на поверхность, понадобилось около 30 минут.