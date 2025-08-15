Человеческие останки нашли в нечистотах при подозрительных обстоятельствах

В американском штате Висконсин в навозной яме были обнаружены человеческие останки. Об этом пишет WCAX.
Сотрудники офиса шерифа округа Дейн прибыли на место происшествия. В сообщении обстоятельства произошедшего названы подозрительными.
Власти начали расследование. Личность человека, найденного в нечистотах, пока не объявлена.
Материалы по теме:
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
22 августа 2024
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022
Ранее сообщалось, что в США женщина упала в септик и три дня жила в нечистотах. Чтобы поднять ее на поверхность, понадобилось около 30 минут.