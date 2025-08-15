Россия
14:22, 15 августа 2025Россия

Эскадрилья беспилотников ВСУ атаковала российский регион

Минобороны: 11 беспилотников ВСУ сбито над Белгородской областью
Алан Босиков
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Эскадрилья беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковала Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 11:00 до 14:00 в небе над регионом было сбито 11 беспилотников.

Все перехваченные дроны принадлежали к классу беспилотников самолетного типа, отметили в министерстве. Такие летательные аппараты отличаются большой грузоподъемностью и дальностью полета, позволяющей поражать цели в глубоком тылу.

В ночь на 15 августа ВСУ атаковали еще один приграничный регион России. В Курской области под ударом оказался областной центр. Известно о более чем 10 пострадавших, одну из них спасти не удалось. Женщина оказалась воспитательницей детсада с более чем 20-летним опытом работы.

