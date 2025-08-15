FIG выдала нейтральный статус лишенному его за букву V российскому гимнасту

FIG выдала нейтральный статус лишенному его за букву V гимнасту Якубову

Международная федерация гимнастики (FIG) выдала нейтральный статус российскому гимнасту Мухаммаджону Якубову. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, FIG изменила первоначальное решение. Ранее организация отказала Якубову в возможности получить нейтральный статус. Специальный комитет FIG счел порядковый номер написанного римской цифрой V пятого антидопингового диктанта, анонс которого спортсмен разместил в соцсети, символом поддержки спецоперации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что россиянам нельзя выступать под иностранную музыку, при этом разрешены и не все отечественные треки. В частности, под запрет попала песня Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

В апреле Федерация гимнастики России заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования. Однако позднее российская сторона пересмотрела свое решение.

