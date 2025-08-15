Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Швёнтек
Сегодня
18:00 (Мск)
Анна Калинская
Цинциннати (ж)
Жирона
Сегодня
20:00 (Мск)
Райо Вальекано
Испания — Примера|1-й тур
Ренн
Сегодня
21:45 (Мск)
Марсель
Франция — Лига 1|1-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Борнмут
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Варвара Грачёва
Сегодня
23:30 (Мск)
Вероника Кудерметова
Цинциннати (ж)
12:46, 15 августа 2025Спорт

FIG выдала нейтральный статус лишенному его за букву V российскому гимнасту

FIG выдала нейтральный статус лишенному его за букву V гимнасту Якубову
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Международная федерация гимнастики (FIG) выдала нейтральный статус российскому гимнасту Мухаммаджону Якубову. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, FIG изменила первоначальное решение. Ранее организация отказала Якубову в возможности получить нейтральный статус. Специальный комитет FIG счел порядковый номер написанного римской цифрой V пятого антидопингового диктанта, анонс которого спортсмен разместил в соцсети, символом поддержки спецоперации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что россиянам нельзя выступать под иностранную музыку, при этом разрешены и не все отечественные треки. В частности, под запрет попала песня Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

В апреле Федерация гимнастики России заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования. Однако позднее российская сторона пересмотрела свое решение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв полностью разрушил здание завода в российском регионе

    Воспитательница детсада с 20-летним стажем стала жертвой ночного удара ВСУ по Курску

    Популярная сеть фастфуда сменила название

    На Западе раскрыли возможные итоги встречи Путина и Трампа

    В российском городе шуточное гадание на картах помогло раскрыть жестокое преступление

    Эффективность С-400 против украинских ракет оценили

    Названа предварительная причина взрыва на российском заводе

    FIG выдала нейтральный статус лишенному его за букву V российскому гимнасту

    В Германии предрекли отказ Европы соглашаться с результатами встречи Путина и Трампа

    В граничащем с двумя странами НАТО российском регионе ограничили работу интернета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости