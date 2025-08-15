Спорт
19:18, 15 августа 2025Спорт

Французский футболист оценил уровень комфорта в России

Французский футболист «Краснодара» Перрен: В России мне комфортно и безопасно
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Французский футболист «Краснодара» Гаэтан Перрен оценил уровень комфорта в России. Его слова в пятницу, 15 августа, приводит Odds.ru.

«Не переживаю по поводу того, как восприняли мой переход в Европе. Я выбрал играть здесь, мне нравится клуб, условия. Чувствую себя здесь комфортно и безопасно, мне не за что переживать. Это хорошее решение для моей карьеры», — заявил Перрен.

28 июля в интервью «РБ-Спорт» Перрен высказался о критике в свой адрес после перехода в «Краснодар». Новичок краснодарцев назвал принятое им решение лучшим для его карьеры и семьи.

29-летний Перрен подписал контракт с «Краснодаром» 23 июля. Соглашение французского футболиста с клубом рассчитано на три года. До этого он играл за «Осер», а в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом чемпионата Франции.

    Все новости