09:10, 16 августа 2025Мир

Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за концерт в Пхеньяне

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: KCNA / Reuters

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын посетил концерт российских артистов в Пхеньянском дворце спорта, приуроченный к 80-летию освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает ТАСС.

Северокорейских лидер поблагодарил выступавших и указал, что они вносят «особый вклад в укрепление расцветающей с каждым днем корейско-российской дружбы».

В концерте приняли участие Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда», Ансамбль песни и пляски ВДВ, певец Shaman. Мероприятие также посетили министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, министр культуры Сын Чон Гю, члены российских делегаций, спикер Госдумы Вячеслав Володин и посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

В связи с праздником Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне, отметив «несравненный героизм и немеркнущие подвиги» солдат Красной армии.

Ранее Ким Чен Ын пообещал президенту России Владимиру Путину, что Пхеньян всегда будет поддерживать решения российского руководства и останется верным духу договора между двумя странами.

